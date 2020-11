Une blessure finalement «pas si grave» pour Toby Alderweireld: il sera absent 2 à 4 semaines

Toby Alderweireld avait été contraint de quitter le terrain à la 81e minute lors de la rencontre de Premier League entre Tottenham et Manchester City (2-0) ce samedi. Juste après la rencontre, son entraîneur José Mourinho évoquait une blessure musculaire et ne cachait pas qu’il avait « peur qu’il soit absent pour longtemps ».

Quelques jours ont passé et le coach des Spurs s’est montré plus optimiste ce mercredi. « Il a une blessure musculaire, mais pas aussi grave que nous le pensions initialement », a déclaré Mourinho en conférence de presse. « Il sera absent, mais pas pour un mois comme on a pu le craindre. Je dirais plutôt entre deux et quatre semaines. »