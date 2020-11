Coronavirus - Etats-Unis: nouvelle forte hausse des inscriptions au chômage

Entre le 15 et le 21 novembre, 778.000 personnes se sont inscrites au chômage, soit 30.000 de plus que la semaine précédente , pour laquelle les données ont été révisées en hausse (748.000). Les inscriptions avaient pourtant déjà bondi, à cause des licenciements liés à ces limitations de l'activité économique.

Et "le risque est que cela continue à augmenter avec la hausse des cas de coronavirus à un niveau record", estime Nancy Vanden Houten, d'Oxford Economics, dans une note.