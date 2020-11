Europa League: Ngadeu pense que La Gantoise peut encore se qualifier

« Mathématiquement, tout est encore possible », a ajouté Ngadeu. « Mais nous devons bien sûr gagner nos matchs. Nous le pouvons. Avec plus de concentration et de détermination, nous pouvions déjà gagner le match aller. La victoire de dimanche à Charleroi nous donne confiance. Elle a donné un ’boost’ positif à l’ambiance au sein du groupe. C’était un match difficile. Charleroi est un adversaire fort. Gagner contre une telle équipe nous donne une motivation supplémentaire pour les prochains matchs. »

Comme plusieurs de ses équipiers, Ngadeu a été contaminé au Covid-19. Il a depuis été rétabli. « J’ai perdu mon odorat et mon goût et avais mal à la gorge et à la tête », a expliqué Ngadeu. « Ce n’était pas facile de reprendre l’entraînement. Je ne me sentais pas au top physiquement. A présent, j’ai retrouvé mon meilleur niveau. »