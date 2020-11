Standard: les cinq statistiques à connaître avant la réception de Lech Poznan

Cette saison, le meilleur buteur de la formation polonaise est Mikael Ishak. Le Suédois de 27 ans a déjà planté 11 roses cette saison, dont sept en autant de matches sur la scène européenne. Un total qui lui permet d’être meilleur buteur de l’histoire du club en Europa League Il avait d’ailleurs inscrit un doublé lors du match aller. À titre de comparaison, le joueur le plus prolifique au Standard est Selim Amallah, avec six réalisations toutes compétitions confondues, en 15 matches. Soit autant que les quatre attaquants de formation du groupe principautaire (3 pour Avenatti, 2 pour Oulare, 1 pour Muleka et 0 pour Cop)… Ce n’est que la quatrième fois que Lech Poznan accède aux groupes de l’Europa League. Les deux premières fois (2008-2009 et 2010-2011), les Polonais avaient été éliminés en seizième de finale. La dernière fois, en 2015-2016, ils n’ont pas réussi à sortir des poules. Le Standard, de son côté, a atteint ce stade de la compétition à neuf reprises, et ils se sont hissés une fois jusqu’en quarts de finale, en 2009-2010, leur meilleur résultat. Un contraste saisissant avec la saison 2013-2014, où les hommes de Guy Luzon n’avaient pris qu’un malheureux point. Un record de médiocrité pour le club principautaire… qui pourrait être battu cette saison !

Lech Poznan n’a plus gagné… depuis sa victoire face au Standard ! Depuis, les Polonais ont disputé deux rencontres, soldées par une défaite 1-2 et un partage 3-3. Sur la même période, les Standardmen ont pris un point de plus, grâce aux partages contre l’Antwerp (1-1) et Eupen (2-2).

Les Cheminots, surnom des adversaires du soir du Standard, ont joué six fois contre des équipes belges en Europa League, pour trois victoires… et deux éliminations ! Outre les victoires de cette saison face au Standard et à Charleroi, les Polonais n’ont gagné que contre le Club de Bruges, en barrages aller en 2009. Mais les Blauw and Zwart s’étaient imposés au retour et avaient arraché la qualification aux penaltys. Neuf ans plus tard, c’est sur Genk qu’ils avaient buté au troisième tour de qualification, battus lors des deux joutes…