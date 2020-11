«A jamais mon idole»: le message poignant de Dries Mertens en hommage à Maradona

La mort de Diego Maradona a créé une véritable onde de choc dans le monde du football mercredi. Les hommages des personnalités du ballon rond se multiplient. Dries Mertens a posté une photo de l’ancien footballeur sur Instagram avec un message rempli d’émotions :

« Tu étais la première chose qui m’est venue à l’esprit quand j’ai signé à Naples. Porter ce maillot bleu signifiera encore plus dès maintenant. Naples a perdu une partie de son âme aujourd’hui. Tu étais, et seras toujours, une inspiration pour nous tous. Si mon nom a été placé à côté du tien, je m’en excuse, je ne serai jamais à ton niveau. Ce que tu as fait pour ‘notre’ ville restera à jamais dans l’histoire. C’était un honneur de t’avoir rencontré. A jamais mon idole ».