Ligue des champions: Lewandowski rejoint Raul au classement «historique» des meilleurs buteurs

L’attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski, auteur du premier but de son équipe contre Red Bull Salzbourg (3-1) mercredi, son troisième cette saison en Ligue des champions, a du même coup égalé le nombre de buts inscrits (71) par l’ancien joueur espagnol Raul dans cette compétition.

Au classement de l’édition en cours, le Norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland a pris seul la tête avec six buts après un doublé mardi à domicile face au Club Bruges (3-0).

Marcus Rashford et Alvaro Morata le suivent avec 5 réalisations. L’attaquant de Manchester United a marqué le troisième but sur penalty (36e) lors du succès face à Istanbul Basaksehir (4-1) à Old Trafford mardi. Alvaro Morata, enfin, a offert la victoire à la Juventus dans le temps additionnel face à Ferencvaros.