Les Belges toujours plus nombreux à se rendre au travail en vélo, selon SD Worx

L'année 2020 a donc débuté comme une "année vélo" forte, selon SD Worx. En janvier en effet, le nombre de collaborateurs qui se rendaient au travail à vélo et bénéficiaient à ce titre d'une indemnité spécifique était près de 20 pc plus élevé qu'en janvier 2019 avant d'enregistrer un net recul au mois d'avril (-16 pc par rapport à mars) en raison de la première vague de l'épidémie de coronavirus.

Le nombre de travailleurs cyclistes n'a cessé d'augmenter ces dernières années avec à chaque fois un pic pendant les mois d'été et une baisse pendant les mois d'hiver, constate ainsi le prestataire de services RH.

"Notre pays était alors en confinement et le travail à domicile était la norme. Une indemnité vélo n'est exonérée de cotisations ONSS et d'impôts que si elle s'élève à maximum 0,24 euros par kilomètre effectivement parcouru", explique Anne Godisiabois, consultante chez SD Worx.

À partir de juin, la tendance est repartie à la hausse et la croissance a été constante, les chiffres étant chaque fois plus élevés qu'en 2019, note SD Worx qui y voit là un effet possible du Covid-19.