Le SPF Économie appelle le consommateur "à ne pas brader ses droits" lors du Black Friday

Pour savoir si le vendeur "est digne de confiance", le SPF Économie conseille notamment de vérifier si le webshop est sécurisé, si l'identité du vendeur peut être retrouvée et si les conditions de vente s'y trouvent. Le "Webshop Check" du Centre européen des consommateurs (CEC) est un outil pratique pour le faire, rappelle-t-on.

Face à des promotions qui peuvent être alléchantes -jusqu'à plus de 80%-, l'administration appelle à la vigilance et rappelle que que l'Inspection économique a reçu ces cinq dernières années plus de 750 plaintes concernant des pratiques trompeuses relatives au prix, au mode de calcul du prix ou à l'existence d'un avantage spécifique quant au prix.