La Bourse de Tokyo termine en solide hausse

"Le Nikkei était en baisse à l'ouverture après les pertes du Dow Jones la veille, mais il est ensuite passé en territoire positif alors que les investisseurs rachetaient des grandes valeurs", notamment dans l'électronique et les télécommunications, a estimé Okasan Online Securities dans une note. "Les espoirs de vaccins qui pourraient permettre la normalisation de l'activité économique" ont également soutenu le marché, selon Mizuho Securities.

Les indices de Wall Street avaient connu des fortunes diverses la veille, le Dow Jones redescendant sous les 30.000 points au lendemain d'une séance historique et le Nasdaq franchissant un nouveau record, après la publication d'indicateurs contrastés pour l'économie américaine et à la veille de Thanksgiving.

La gouverneure de Tokyo a appelé mercredi les habitants de la capitale nippone à éviter les sorties non indispensables et exhorté les établissements servant de l'alcool à fermer leurs portes à 22h pendant trois semaines, face à la recrudescence du virus.

Les prix du pétrole poursuivaient leur ascension après avoir fini la veille au plus haut en huit mois, portés par une baisse inattendue des stocks commerciaux de brut aux Etats-Unis, l'espoir de vaccins contre le coronavirus et l'enthousiasme avant le prochain sommet de l'Opep+. Après 07H00 GMT, le prix du baril de brut américain WTI grimpait ainsi de 1,69% à 45,67 dollars et celui de Brent de la Mer du Nord de 1,59% à 48,62 yens.