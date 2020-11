Diego Maradona est décédé à l’âge de 60 ans des suites d’un arrêt cardiaque. Une mort qui a provoqué une pluie d’hommages. Zlatan Ibrahimovic a aussi réagi, fidèle à lui-même.

« Maradona n’est pas mort, il est immortel », a commenté le Suédois sur ses réseaux sociaux. « Dieu a donné au monde le meilleur joueur de football et le plus doué de tous les temps. Il vivra pour toujours et à jamais ».