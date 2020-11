Emmanuel André critique:«Si on avait su prendre les bonnes décisions au bon moment...»

Alors que ce vendredi, le Comité de concertation discutera d’un potentiel assouplissement des mesures mises en œuvre pour lutter contre le coronavirus, Emmanuel André, microbiologiste et ancien porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, rappelle aux politiciens que la situation que l’on connaît aujourd’hui aurait pu être évitée ou du moins écourtée. Les conséquences engendrées par le virus sur les hôpitaux ou les décès auraient également pu être minimisées selon le microbiologiste.

Sur Twitter, Emmanuel André, se veut critique. « Si on avait su prendre les bonnes décisions au bon moment en Belgique. Si on n’avait pas cherché des excuses pour toujours retarder la décision et prendre des demi-mesures. On aurait eu moins de décès et moins de personnes hospitalisées. Et on aurait eu un confinement plus court. »

Vendredi, le Comité de concertation se penchera notamment sur la période des fêtes et sur la réouverture potentielle des commerces « non-essentiels ».