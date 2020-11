L'Etat belge investit dans le fabricant de camionnettes électriques Addax

Le fabricant de camionnettes électriques Addax Motors va bénéficier d'une injection financière de 10 millions d'euros, soit deux millions de financement bancaire et huit millions d'euros de capital neuf, par augmentation de capital. La Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI), bras financier de l'Etat belge, figure parmi les investisseurs aux côtés de la société de conseil Resultance et d'un investisseur familial.

Par Belga