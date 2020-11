Coronavirus: un épidémiologiste prévoit un retour à la vie normale en automne 2021 si une large partie de la population est vaccinée

L’arrivée prochaine de vaccins contre le Covid-19 devrait permettre le retour à «une vie normale» à «l’automne» 2021, à condition que «80% à 90%» de la population française se fasse vacciner, a estimé jeudi Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique français.

«J’ai assez bon espoir pour 2021, (...) je crois qu’on va changer de modèle face à cette épidémie. Cette épidémie, jusqu’à présent on la subit — on a subi la 1ère vague, on a subi la 2e vague — on va enfin pouvoir devenir acteur et la contrôler», grâce notamment à la vaccination, a expliqué l’épidémiologiste sur RMC/BFMTV.