Le gouvernement wallon accorde une prime de 985 euros brut à tous les travailleurs du secteur socio-sanitaire

Le gouvernement wallon a décidé jeudi d’accorder une prime de 985 euros bruts à tous les travailleurs du secteur socio-sanitaire en Wallonie pour les remercier de leur engagement durant la crise sanitaire. La prime sera versée dans les semaines à venir.

Le gouvernement bruxellois a également décidé jeudi d’octroyer au personnel du secteur d’aide et de soins bruxellois une prime d’encouragement de 985 euros bruts équivalente à celle accordée au secteur hospitalier fédéral. Cette prime sera accordée à tous les employés, y compris les étudiants et le personnel intérimaire, repris sur le payroll de l’organisation appartenant au secteur d’aide et de soins bruxellois (public, privé ou associatif).