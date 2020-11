Elio Di Rupo envisage un assouplissement du couvre-feu et un élargissement de la bulle à Noël en Wallonie

En Wallonie, le couvre-feu est d’application de 22 heures à 6 heures du matin. Elio Di Rupo ne préconise pas la même exception au couvre-feu pour le réveillon du 31 décembre, estimant que « le nouvel an est plutôt un jour festif, et c’est ce que l’on doit éviter. »

« On ne doit surtout pas faire en sorte que les contaminations reprennent et qu’on aille vers une troisième vague » a-t-il rappelé. « Si l’on devait rouvrir les commerces non essentiels, ce serait a minima et il faudra des conditions extrêmement strictes. »