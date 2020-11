Comité de concertation: les thèmes qui seront abordés

Ce vendredi, le comité de concertation se penchera sur la période des fêtes et sur les magasins. Il y a déjà un parfum de consensus sur la question de la relance des commerces non-essentiels. Vu les enjeux économiques et psychologiques, ils pourront rouvrir dès décembre. Reste à s’entendre sur les modalités pratiques lors du Comité de concertation de vendredi.

Le cabinet De Croo affiche sa volonté de faire la clarté dès vendredi sur la façon de fêter Noël et le nouvel an. Mais il ne faut pas s’attendre à un feu d’artifice… « Je comprends que certains veulent parler de fêtes de fin d’année, mais la perspective à garder en tête est celle des prochains mois d’hiver. Je ne veux pas que tout le bénéfice des mesures de ces quatre dernières semaines s’évapore pour quatre jours de fête », reprend Alexander De Croo. « Ce sera un Noël à petite échelle, un Noël prudent. »

Le MR de Georges-Louis Bouchez propose une bulle légèrement élargie (genre deux-trois personnes) pendant quelques jours autour de Noël, en supprimant en parallèle le réveillon du passage à 2021. D’autres plaident pour une exception les soirs du 24 et du 31, avec une même bulle un peu plus large que l’unité actuelle. Les Régions devront également prendre une décision sur le couvre-feu (toujours fixé à 22 h à Bruxelles et en Wallonie et à minuit en Flandre)