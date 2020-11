Noé Dussenne après la victoire du Standard contre Poznan: «Dommage que le public ne soit pas là pour sauter avec nous»

« On a montré nos bonnes intentions dès le début du match », a entamé Noé Dussenne au micro de la RTBF. « On voulait mettre un gros pressing dès l’entame. Avant le match, on a parlé dans le vestiaire et on a rappelé qu’un 0 sur 9 en Europe, ce n’était ça le Standard. »

Et de poursuivre. « Ce match n’était pas facile mais nous sommes parvenus à arracher cette victoire. Dommage qu’il n’y ait pas le public avec nous pour que nous puissions sauter tous ensemble. C’est le bémol de la soirée après ce scénario un peu dingue. Il y avait une grosse motivation dans notre camp, beaucoup d’envie. Ce soir, le banc a fait la différence et on peut dire que c’est une victoire d’équipe. On a tout donné sur le terrain, on était K.O à la fin du match. »

Le défenseur du Standard a aussi évoqué son erreur à la relance sur le but polonais. « Je dois mettre une ‘prune’ dans la tribune. Je voulais sortir proprement mais heureusement l’équipe m’a sauvé avec cette victoire ! »