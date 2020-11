Europa League: hommage à Maradona réussi pour Mertens et Naples, Januzaj partage, Vertonghen aussi (vidéo)

Dans le groupe F, Naples a fait honneur à Diego Maradona en l’emportant face à Rijeka (2-0). Les buts ont été inscrits par Armando Anastasio (né et formé à Naples) contre son camp (41e) et par Hirving Lozano (75e). Dries Mertens est entré au jeu à la 69e minute. À l’instar de tous les autres matchs de la soirée, la rencontre a débuté par une minute de silence durant laquelle les joueurs napolitains arboraient un maillot floqué du numéro 10 et du nom de Maradona, décédé la veille.

Benfica, et Jan Vertonghen pendant tout le match, ont également fait match nul à Glasgow face aux Rangers (2-2), des buts de Scott Arfield (7e) et de l’ancien Anderlechtois Kemar Roofe (69e) pour les Rangers et de Goncalo Ramos (78e) et Pizzi (81e) pour Benfica. Mile Svilar est resté sur le banc.