Philippe Montanier très satisfait après la victoire contre Poznan: «On vivait très mal ce zéro pointé en Europe»

« On vivait très mal ce zéro pointé en coupe d'Europe et ce match était très important à nos yeux », a déclaré le coach du Standard devant les caméras de la RTBF. « On a enfin pu concrétises nos efforts. On a du débaucher beaucoup d'énergie pour gagne ce match. C’était un peu le même scénario que samedi dernier contre Eupen. Il a fallu de la qualité, beaucoup de courage et aussi être au point tactiquement », a-t-il ajouté.

Une prestation qui permet à Montanier d’aborder les prochains matches du Standard, à commencer par le Clasico ; avec plus d’optimisme. « On retrouve enfin la qualité de jeu qui avait fait notre force il y a un moment. J’ai retrouvé un effectif plus homogène et dans un bon état de forme. Le groupe retrouve la confiance, de l’énergie et et de la force avec cette victoire. On a besoin d’un groupe avec ce super état d’esprit pour avancer », a-t-il conclu.