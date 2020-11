Laifis buteur providentiel contre Poznan: « Fier de la mentalité affichée par l’équipe »

« Je suis surtout très heureux pour l’équipe », sourit le Chypriote au micro de la RTBF. « Marquer un but pour un défenseur, c’est toujours quelque chose de spécial, même si, ici, je suis surtout fier de la mentalité affichée par l’équipe.

On avait vraiment joué une très bonne première mi-temps avant de subir cette exclusion exagérée d’Oulare. Mais on a su réagir, on a tout donné et c’est ce que j’aime voir avec cette équipe. Voilà une victoire peut-être importante pour la suite de la saison puisque nous restons encore dans la course. »