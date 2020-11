La fiscalité belge sur les dons parmi les plus généreuses du monde (PRESS)

En ce qui concerne le plafonnement de l'avantage fiscal lié à la philanthropie, l'État belge s'avère moins généreux. Il limite en effet à 10% des revenus (20% en 2020) et à 392.200 euros dans l'absolu, le montant total des dons éligibles à une réduction d'impôts. Plusieurs autres pays prévoient des limites plus élevées, comme la France ou le Canada.

Les organismes sans but lucratif peuvent toutefois compter sur un soutien conséquent des pouvoirs publics belges, 77% des ressources de ces organisations étant d'origine publique en Belgique. Dix-huit pour cent proviennent des cotisations des membres et 5% de la philanthropie. Seule l'Irlande soutient autant le secteur à but non lucratif.