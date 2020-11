La légende des Mauves Luc Nilis fait son retour à Anderlecht

Si tout se passe comme prévu dans les deux prochaines semaines, Luc Nilis signera alors un contrat de plus longue durée avec son ancien club, avec lequel il fêta notamment quatre titres de champion et trois coupes de Belgique.

Au Sporting, on se dit très heureux de retrouver une légende du club, mais on précise que c’est pour ses qualités que Nilis revient et non pas pour faire plaisir aux supporters. Et à un tarif très raisonnable, compte tenu de l’état des finances anderlechtoises.