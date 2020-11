Coupe du monde 2022: la Belgique tête de série des qualifications, tirage au sort prévu le 7 décembre

La France, l’Angleterre, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la Croatie, le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas sont les autres nations qui figurent dans le pot 1 en compagnie des Diables rouges.

La Belgique, qui disputera le Final Four de la Nations League en octobre 2021, est assurée de figurer dans un groupe de cinq nations (groupes A à E), à l’instar de l’Italie, la France et l’Espagne.

Des contraintes politiques et...climatiques

En raison de tensions politiques, plusieurs équipes ne peuvent se trouver dans le même groupe (Arménie et Azerbaïdjan, Gibraltar et Espagne, Kosovo contre Bosnie-Herzégovine, Serbie et Russie ainsi que l’Ukraine contre la Russie).

De plus, un même groupe ne pourra pas compter plus de deux sélections appartenant à la liste des pays considérés comme exposés à des risques de conditions hivernales ou extrêmes. Elle contient la Biélorussie, l’Estonie, les Îles Féroé, la Finlande, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Russie et l’Ukraine.

À l’issue des qualifications, où toutes les équipes s’affronteront en matches aller-retour, les dix vainqueurs seront directement qualifiés pour le Mondial 2022, prévu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Les dix deuxièmes disputeront des barrages.

Ils seront rejoints par les deux vainqueurs de groupe les mieux classés de la Nations League qui ne sont pas qualifiés directement pour la Coupe du monde 2022, ni pour les barrages en qualité de deuxièmes de groupe. Ces douze équipes se joueront les trois derniers tickets européens pour le Mondial lors de trois parcours de qualification, composés de matches simples à élimination directe prévus en mars 2022.

Les chapeaux :

Chapeau 1 : Belgique, France, Angleterre, Portugal, Espagne, Italie, Croatie, Danemark, Allemagne et Pays-Bas

Chapeau 2 : Suisse, pays de Galles, Pologne, Suède, Autriche, Ukraine, Serbie, Turquie, Slovaquie et Roumanie

Chapeau 3 : Russie, Hongrie, République d’Irlande, République tchèque, Norvège, Irlande du Nord, Islande, Écosse, Grèce et Finlande

Chapeau 4 : Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Monténégro, Macédoine du Nord, Albanie, Bulgarie, Israël, Biélorussie, Géorgie et Luxembourg

Chapeau 5 : Arménie, Chypre, Îles Féroé, Azerbaïdjan, Estonie, Kosovo, Kazakhstan, Lituanie, Lettonie et Andorre

Chapeau 6 : Malte, Moldavie, Liechtenstein, Gibraltar et Saint-Marin