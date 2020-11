Yves Van Laethem avant le Comité de concertation: «Quelles que soient les mesures prises pour les Fêtes, il faudra rester vigilant» (vidéos)

Lors de la troisième et dernière conférence du Centre de crise de la semaine, les porte-parole interfédéraux, Yves Van Laethem (côté francophone) et Steven van Gucht (côté flamand), ont commenté les chiffres relatifs à l’épidémie de coronavirus du pays, et ce quelques heures à peine avant un nouveau Comité de concertation.

Yves Van Laethem a souligné la « diminution globale des contaminations, des hospitalisations et des décès ». Le Centre de crise n’a pas souligné d’impact de la rentrée scolaire, mais bien une petite augmentation suite aux testings des asymptomatiques. « Si cette baisse se poursuit à ce rythme, le nombre de contaminations pourrait redescendre à environ 500 d’ici la fin de l’année », a précisé Yves Van Laethem. « Cela peut paraître peu, mais il faut souligner qu’il y en avait cinq fois moins en juin. Nous serons cette fois dans une période avec des circonstances favorables au virus. »