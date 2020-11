Vincent Kompany avant Anderlecht – Standard: «Ce Clasico peut tout changer dans notre saison»

Battu au Beerschot, Anderlecht se doit de réagir et la venue du Standard est évidemment une très bonne occasion de remettre les points sur les « i ». « Ce que j’adore avec un Clasico, c’est que même en ayant dix points en moins ou en plus, gagner ce genre de rencontre peut tout changer pour la suite la saison », avance Vincent Kompany. « C’est un match à part. Pour un coach, c’est facile de motiver les joueurs pour ce rendez-vous. C’est le rendez-vous de la saison. À moi de faire en sorte que les joueurs soient en confiance sur le terrain. Ils devront être capables de traverser un mur s’il le faut. Je peux vous assurer que l’envie du Standard ne pourra jamais être plus grande que la nôtre. »

« Nilis, une opportunité pour tout le monde »

Une rencontre ô combien importante que le Sporting abordera sans Percy Tau, son deuxième meilleur buteur cette saison s’étant blessé musculairement cette semaine. « Cette absence, c’est vraiment dommage », peste le T1 du Sporting. « Tau est un des rares joueurs avec de l’expérience dans les gros matchs au niveau belge. Je me dis que c’est une opportunité pour d’autres joueurs de se montrer. » Et la liste des absents pourrait également être plus longue puisqu’il y a toujours un doute important sur la présence ou de non de Van Crombrugge dans les buts. « Il reste très incertain », confirme Kompany. « On voit au jour le jour avec lui. Il fera tout pour jouer mais cela reste entre les mains des docteurs. »

Enfin, Vincent Kompany a également évoqué la nouvelle du jour à savoir le retour de Luc Nilis au Sporting. L’ancien attaquant fera une période de stage durant deux semaines pour voir s’il peut apporter un plus au staff actuel notamment pour le travail avec les attaquants, sa grande spécialité. « C’est un mauvais terme de parler de stagiaire pour Nilis », corrige Kompany. « C’est une icône du club. Son expérience peut nous apporter beaucoup. C’est une belle opportunité pour tout le monde. »