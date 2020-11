Dans LéNA cette semaine: une journée dans le nouvel univers parallèle de Trump

Le petit monde de Donald Trump est en difficulté. Son ancienne chaîne d’information attitrée, Fox News, se montre critique envers le gouvernement américain sortant et reconnaît la victoire du Démocrate Joe Biden. Et Twitter place des avertissements sous certains tweets présidentiels, car Donald Trump diffuse de fausses informations qui, d’après le réseau social, manipulent les processus civiques et sapent les principes fondamentaux de la liberté d’expression. C’est pourquoi depuis peu, les partisans de Trump sont nombreux à affluer sur d’autres plateformes : Parler, Rumble, OAN, Newsmax… Loin des médias (sociaux) établis s’est créé un univers parallèle d’une ampleur insoupçonnée : des faits alternatifs sur des médias sociaux alternatifs et dans des bulletins d’information alternatifs. Sans bruit de fond venant perturber le discours de Trump. Et sans régulation. Nous y avons passé une journée. Donald Trump croit-il vraiment à tout ça ? Possible. Ses partisans, en tout cas, y croient dur comme fer.

