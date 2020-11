Comité de concertation en cours : la réouverture des commerces non essentiels à l’ordre du jour (direct)

« En tout cas, cela figure à l’ordre du jour du comité de concertation de cette après-midi », a affirmé le vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), au micro de la radio privée Bel-RTL.

Le Comité de concertation, qui rassemble les principaux ministres du gouvernement fédéral, les ministres-présidents des entités fédérées et les experts sanitaires, est en cours depuis 13h. Il devrait autoriser la réouverture sous conditions des commerces non essentiels, ont laissé entendre deux de ses membres en matinée, alors que le Premier ministre, Alexander De Croo, a répété son message de prudence jeudi à la Chambre.

La fermeture des commerces non essentiels, dans le cadre de mesures destinées à lutter contre la résurgence du coronavirus en Belgique, avait été décidée le 30 octobre dernier pour une durée de plus d’un mois (du lundi 2 novembre jusqu’au dimanche 13 décembre inclus). Le comité de concertation avait toutefois décidé de laisser le loisir aux clients de commander et d’aller chercher des achats par le biais du système de « click&collect ».