L’ancien joueur du Standard Paul-José Mpoku pousse un coup de gueule: «Voilà pourquoi je ne veux pas vivre en Europe…»

Partout en Europe, l’affaire fait grand bruit. Alors que le mouvement BlackLivesMatter est plus fort que jamais à travers le monde, une nouvelle scène de violences policières s’est déroulée à Paris. Dans une vidéo de surveillance, on peut y voir Michel, un producteur de musique, littéralement massacré à coups de poing et de pied par plusieurs policiers. Le tout agrémenté d’insultes racistes inexcusables, telles que « sale nègre ».

Cette scène de violence inouïe a fait réagir de nombreuses personnalités, en France mais également partout dans le monde. L’un des derniers en date n’est autre que Frédéric Bulot. Le Gabonais, passé au Standard entre 2012 et 2015, a notamment tweeté la vidéo avec, comme commentaire : « J’ai plus les mots… »

Le Verviétois Paul-José Mpoku a donc réagi à son tour, en retweetant la publication de son ancien coéquipier. Ce à quoi il a ajouté : « Une des raisons pourquoi l’Europe, je veux pas y vivre »…