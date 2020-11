Philippe Montanier avant son premier Clasico: «En France, on connaît bien la rivalité qu’il y a entre le Standard et Anderlecht»

À un peu plus de 48h du début de la rencontre, Philippe Montanier a rappelé toute l’importance d’un choc entre Anderlecht et le Standard. Un Clasico connu bien au-delà de nos frontières. « Je sais l’importance qu’a ce match pour les joueurs, pour les supporters, pour tout le club. En France, on connaît un peu la rivalité qu’il y a entre le Standard et Anderlecht, on sait que cela existe depuis longtemps. En tant que joueur et entraîneur, j’ai connu pas mal de derbies ou de matches comme celui-ci. Saint-Étienne-Lyon, Rennes-Nantes… Le derby basque aussi, même s’il y a beaucoup de respect dans celui-là, vu qu’ils sont tous Basques ! »

Indéniablement, les attentes des supporters seront immenses ce week-end, même s’ils ne seront pas présents physiquement. Pourtant, l’ancien entraîneur de Lens ne compte pas changer sa méthode d’approche. « Mon discours ne va pas changer avant cette rencontre : s’il y a bien un match sur lequel ce n’est pas nécessaire d’insister sur la motivation et l’engagement, c’est celui-là ! »