Fin de la collaboration bpost – Decathlon en Wallonie

La collaboration entre bpost et la chaîne Decathlon visant à faire des magasins de cette dernière des points d’enlèvement de colis déjà fait long feu en Wallonie. A partir de ce vendredi, plus aucun colis bpost ne sera déposé dans les Decathlon du sud du pays, nous indique l’entreprise. C’est la conséquence du refus des deux principaux syndicats – CGSP et CSC – de voir bpost faire appel à des indépendants pour acheminer ces colis chez les particuliers après le délai de cinq jours.

Face à l’avalanche de colis et à l’engorgement de son réseau, bpost avait annoncé il y a une semaine que certains consommateurs (5 % des colis) devraient venir chercher eux-mêmes leurs paquets soit à un bureau de poste, soit à un magasin Decathlon. Le lendemain, la ministre de tutelle de bpost, Petra De Sutter, avait réagi, en appelant l’entreprise à reconsidérer sa décision. Ce que bpost a fait en assurant que tous les colis seraient finalement bien livrés à domicile… mais après avoir passé cinq jours dans ces points d’enlèvement.