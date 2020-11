GP de Bahrein: Hamilton se montre encore le plus rapide lors de la 2e séance d’essais

Celui qui fut l’enfant terrible du rallye au début des années 2000 a tourné la page de la compétition routière depuis longtemps. Ce mercredi, il souffle les quarante ans d’une vie déjà bien remplie, entre les voitures de son garage de Cul-des-Sarts et les membres de sa famille. Un recul qui ne l’empêche pas de jeter un oeil critique sur le WRC et d’espérer remonter, un jour prochain, dans une voiture de course. De préférence compétitive.