Comité de concertation: mesures sont connues

Le Comité de concertation, qui a rassemblé ce vendredi après-midi les principaux ministres du gouvernement fédéral, les ministres-présidents des entités fédérées et les experts sanitaires, a autorisé la réouverture des commerces non essentiels. À partir du 1er décembre, ceux-ci pourront rouvrir sous conditions strictes.

Fêtes de fin d’année

« Cette année les fêtes de Noël seront différentes » a annoncé Alexander De Croo. « Je sais que beaucoup seront déçus et je comprends la déception. J’aurais aussi voulu fêter Noël avec mes parents, ma sœur, mes beaux-parents mais on ne peut pas gâcher tout ce qu’on a réalisé pendant un mois. Noël ne peut pas être le point de départ d’une nouvelle année catastrophique. »

En ce qui concerne le réveillon de Noël, une invitation est possible par personne. Les personnes isolées peuvent inviter deux personnes simultanément, c’est la seule concession.

Pour le couvre-feu côté francophone, « il reste de 22 à 6 heures et ça vaut jusqu’à la mi-décembre. On devra réévaluer la situation. Si on maintient de 22h à 6h, on peut très bien le 24 et le 25 faire de minuit à 5h, mais je dois encore en parler dans mon gouvernement », a expliqué Elio Di Rupo.

Les feux d’artifice seront interdits à l’échelle nationale le 31 décembre.

Voyages

Sur les voyages et les vacances au ski, Alexander De Croo rappelle que « c’est fortement déconseillé, il faut rester très très prudent. Il ne faut pas réimporter le virus. »

« On organisera des contrôles aux frontières » a-t-il prévenu.