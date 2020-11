Getronics Belux - Le syndicat chrétien en justice contre la reprise de Getronics Belux

Fin octobre, 110 travailleurs de Getronics ont été repris par deux autres sociétés du secteur ICT, Connectis et Cegeka, à la suite de l'intervention d'un curateur. Le 10 novembre, la faillite a été prononcée pour les autres pans de la société et on a appris vendredi qu'aucune solution n'avait été trouvée pour les 220 travailleurs restants.

"La procédure de transfert sous autorité de justice en octobre ne s'est pas déroulée correctement", commente un représentant du syndicat chrétien. "Le délai d'un mois était beaucoup trop court pour être valable." Le syndicat a donc entamé des démarches pour assigner en justice Connectis, Cegeka et le curateur chargé de la reprise.