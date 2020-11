Abdoul-Fessal Tapsoba avant le Clasico: «Je peux devenir le grand attaquant du Standard»

Utilisé lors des trois derniers matches par Philippe Montanier, Abdoul-Fessal Tapsoba prend de plus en plus d’importance dans l’équipe du coach français. Jeudi, le jeune Burkinabè (19 ans) a pris une autre dimension en débloquant son compteur-but avec le Standard : une égalisation face à Poznan qui a relancé son équipe, pourtant à dix suite à l’exclusion d’Obbi Oulare. Un coup du sort qui lui a d’ailleurs a permis de monter au jeu à la pause. « Je réalise un rêve d’enfant », a-t-il avoué après le match. « Je ne me rends pas compte de ce que je suis en train de faire ici. J’espère que cela va continuer pour moi. »

Dimanche à Anderlecht, s’il ne débute pas le match, Abdoul-Fessal Tapsoba aura certainement encore l’occasion de se mettre en valeur, comme il l’a fait jeudi mais aussi lors de sa montée au jeu à l’Antwerp. « Je suis jeune, quand je gagne quelques minutes, j’essaye de me donner à fond. Je ne calcule pas. Je n’ai pas peur des derbies, j’en ai joué en Afrique, ce sont des matches de guerriers. Je suis confiant pour dimanche. »

Titulaire à Charleroi où il avait notamment bien bloqué les montées de Joris Kayembe sur le flanc, Tapsoba a pour le reste toujours débuté sur le banc depuis son arrivée au Standard. Mais malgré son jeune âge, le garçon n’a pas froid aux yeux et voit son avenir à Sclessin de manière très positive. « Je pense avoir les qualités pour être ce grand attaquant que cherche le Standard. En tout cas, j’ai été formé dans l’axe et j’aime marquer des buts. »