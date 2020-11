Commerces, fêtes de fin d’année, couvre-feu: des nouvelles mesures jusqu’au 15 janvier au moins (direct)

Le Comité de concertation, qui a rassemblé ce vendredi après-midi les principaux ministres du gouvernement fédéral, les ministres-présidents des entités fédérées et les experts sanitaires, a autorisé la réouverture des commerces non essentiels. À partir du 1er décembre, ceux-ci pourront rouvrir sous conditions strictes.

« On a réussi à éviter de justesse une situation qui aurait pu être dramatique. Il est maintenant important de maintenir le cap » a-t-il ajouté. Le Comité de concertation a dès lors décidé « de rester très prudent et mettre en avant la sécurité de tous. »

Réouverture des commerces dits « non essentiels »

Les commerces non essentiels peuvent rouvrir à partir du 1er décembre, « de façon responsable et en toute sécurité » a insisté Alexander De Croo, faisant appel « à la responsabilité de chacun. »

« Portez un masque, désinfectez vos mains, s’il y a trop de monde revenez plus tard, suivez les instructions des commerçants et des autorités. »

Concrètement, une seule personne est autorisée à faire du shopping, sauf en cas d’accompagnement d’une personne qui a besoin d’aide.

Les métiers de contacts (coiffeurs, centres d’esthétique) garderont eux leurs portes fermées.

Fêtes de fin d’année

« Cette année les fetes de noel seront différentes » a annoncé Alexander De Croo. « Je sais que beaucoup seront déçus et je comprends la déception. J’aurais aussi voulu fêter Noël avec mes parents, ma sœur, mes beaux-parents mais on ne peut pas gâcher tout ce qu’on a réalisé pendant un mois. Noël ne peut pas être le point de départ d’une nouvelle année catastrophique. »

En ce qui concerne le réveillon de Noël, le couvre-feu sera allégé et prendra effet à minuit jusque 5h du matin, ce soir-là uniquement. Une invitation est possible par personne. Les personnes isolées peuvent inviter deux personnes simultanément, c’est la seule concession.

Les feux d’artifice seront interdits à l’échelle nationale le 31 décembre.

Voyages

Sur les voyages et les vacances au ski, Alexander De Croo rappelle que « c’est fortement déconseillé, il faut rester très très prudent. Il ne faut pas réimporter le virus. »

« On organisera des contrôles aux frontières » a-t-il prévenu.

« Ceci n’est pas un déconfinement »

« Ceci n’est pas un déconfinement. La situation reste particulièrement inquiétante. La réouverture des magasins non essentiels était nécessaire. Les musées et les piscines rouvrent, ainsi que l’attention aux personnes seules le jour de Noël, contribuent à un équilibre des mesures entre préoccupations économiques, sociales et de santé, qui sont toutes trois importantes » explique Georges Gilkinet (Ecolo).

Le vice-Premier ministre rappelle que pour la suite « nous devons poursuivre notre effort, pour soulager notre système de soins de santé et pour permettre à celles et ceux qui le doivent de se soigner. Nous devons toutes et tous nous mobiliser pour ne laisser personne au bord de la route, particulièrement les personnes les plus fragiles. C’est ma préoccupation d’écologiste et nous y travaillons au quotidien avec le Gouvernement fédéral. »