D1A: le SC Charleroi renversé par le réalisme d’Eupen (3-1)

Grâce à ce succès, Eupen comptabilise dorénavant 16 unités et se classe 13e en Division 1A. Quant au SC Charleroi, il risque de réaliser une très mauvaise opération. Avec 23 points, le Sporting, déjà battu par La Gantoise la semaine dernière, est 4e et pourrait se faire dépasser dans la hiérarchie par le Standard, l’Antwerp et même Anderlecht. Mercredi, il faudra donc se reprendre à domicile face à Waasland-Beveren.