D1A: le SC Charleroi surpris par le réalisme d’Eupen (direct 1-0)

8e. Sortie lointaine de De Wolf devant Fall. Une décision osée mais victorieuse, le gardien de but repoussant la balle sans toucher le joueur.

18e. Première occasion pour Eupen et c’est but ! Prevljak se dégage du marquage et reçoit le ballon dans le rectangle. Son envoi est dévié par le dos de Dessoleil qui trompe involontairement Penneteau.