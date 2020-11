Coronavirus - La FEB demande de garantir l'assise financière des entreprises

"La réouverture des commerces non essentiels est une décision extrêmement bienvenue pour les quelque 20.000 magasins et au moins autant de travailleurs indépendants qui peuvent rouvrir leurs portes. Environ 100.000 à 150.000 travailleurs pourront ainsi également reprendre le travail", situe la FEB dans un communiqué envoyé vendredi soir dans la foulée du Comité de concertation.

"De nombreux entrepreneurs et entreprises sont au bord du gouffre et c'est d'ailleurs de plus en plus souvent le cas d'entreprises qui étaient saines avant la crise. Nous devons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir afin d'éviter les faillites et les licenciements qui en découlent. Cela nécessite d'urgence un plan ambitieux de mesures structurelles afin de renforcer la solvabilité de nos entreprises", commente Pieter Timmermans, CEO de la FEB.