Fêtes de fin d’année: le point sur les différents couvre-feux

Le couvre-feu entre 22h et 6h en Wallonie et à Bruxelles est toujours d’application et aucune décision n’a été prise vendredi à son sujet au cours ou en marge de la réunion du comité de concertation réunissant les chefs de file des gouvernements fédéral et des entités fédérées.

« Le couvre-feu de 22h à 6h est actuellement d’application en Wallonie jusqu’au 13/12. Le #walgov réévaluera la situation pour voir s’il y a lieu de le prolonger. Si c’est le cas, une réflexion aura lieu par rapport aux soirs du 24 et 25 décembre, a indiqué le porte-parole du ministre-président wallon Elio Di Rupo, sur Twitter.