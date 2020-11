Coupe du monde de ski alpin: Pinturault remporte une finale royale à Lech

Cela fait des mois qu’il s’échine à faire monter la sauce médiatique dans un but caritatif, un peu plus de quinze ans après son dernier combat. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Américain Mike Tyson va remettre les gants sur fond de nostalgie pour tous ceux qui l’ont connu et admiré au temps de sa splendeur. Les plus jeunes le découvriront mais que personne ne s’attende à un vrai combat, les puristes dénonçant d’ailleurs ce rendez-vous plus bling-bling que sportif…