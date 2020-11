Roularta quitte ses locaux de Zellik

Le siège principal de Roularta est situé à Roulers (Flandre occidentale), mais le groupe compte également des effectifs à Bruxelles et Zellik, en périphérie de la capitale. Ce dernier site abritait la régie publicitaire. "Nous constatons depuis plusieurs années déjà qu'il n'est pas évident de travailler depuis deux emplacements à Bruxelles. Les équipes publicitaires, le département commercial et les rédactions collaborent de plus en plus autour de différents projets", a commenté M. Bouckaert. La crise du coronavirus, avec l'augmentation du télétravail, a accéléré la décision.

Le bâtiment de Zellik était en outre sous-exploité, comptant une superficie de 6.000 mètres carrés. Ce qui est beaucoup pour soixante travailleurs, concède Xavier Bouckaert.

Vente ou location, l'entreprise n'est pas encore en mesure de dire ce qu'elle allait faire de l'édifice.