Coronavirus: les festivals francophones ne tiendront peut-être pas une seconde année sans travailler

« On n’a pas le choix, aujourd’hui on fait déjà comme si on allait travailler en 2021, les grands festivals nécessitent un an de préparation », explique Jean-François Guillin. « Pour l’instant, aucun des 14 festivals n’est prêt à déclarer une faillite mais on ne tiendra peut-être pas deux ans. On veut entretenir cet espoir que l’on va redémarrer nos activités l’été prochain. » Et de rappeler tous les métiers qui gravitent autour du monde de la musique. « Les régisseurs, les fournisseurs ; il y a tout un pan de grandes entreprises aussi qui dépendent de l’événementiel pour faire leur chiffre d’affaires. »