Frank Defays après Eupen – Charleroi (3-1): «Pourtant, on est bien rentré dans le match»

Frank Defays, quelle est votre analyse de cette rencontre ?

On était plutôt bien rentré dans la partie. Avant l’ouverture du score d’Eupen, on a eu de bonnes intentions, on a eu la possession et de bons appels offensifs, qui ont donné des possibilités, même si c’était sans permettre de se créer de réelle occasion. Mais après le but, tout s’est compliqué pour nous. Eupen a gagné plus de duels et de deuxièmes ballons que nous.

Comment expliquez-vous ce relâchement à 1-0 ?

Il est inconscient. Il y a des jours plus difficiles et ça a été le cas ce vendredi. Mais à chaud, c’est évidemment compliqué de trouver les explications.

Est-ce que le fait de ne pas parvenir à renverser une situation quand vous êtes menés pèse dans les têtes ?

On a prouvé à Malines il y a trois semaines qu’on pouvait renverser une tendance. Dans un match un peu fou, on a su revenir puis prendre l’avance, même si malheureusement le 2-3 n’avait pas suffi à gagner.

Comment avez-vous vécu ce match en tant que T1 ?

On parle beaucoup de tout ça, mais au final, on a préparé le match de la même façon. On a travaillé dans la continuité de ce qu’on fait depuis un an et demi. C’est normal de suppléer Karim à partir du moment où il était suspendu.

Vous aviez décidé de replacer Morioka un cran plus haut, comment avez-vous trouvé son match ?

On sait qu’il est performant en « 8 » ou en « 10 ». On a fait ce choix sur base de la forme du moment et on a vu dans le premier quart d’heure que ça pouvait fonctionner.

Joris Kayembe a quitté le terrain en boitant, comment va-t-il ?

Il est touché à la cheville, mais il est encore trop tôt pour savoir ce qu’il en est.