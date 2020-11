Guillaume Gillet après Eupen – Charleroi (3-1): «Personne n’a triché mais c’était insuffisant»

Guillaume Gillet retrouvait le onze de départ, ce vendredi à Eupen. « Cela faisait un petit temps que je n’avais plus goûté à ça (NDLR : le 4 octobre et la défaite face au Standard, où il avait joué arrière droit). Et c’était un retour aux sources pour moi, qui ai passé une très belle saison ici il y a très longtemps (NDLR : en 2005-2006). Malheureusement, ça se termine mal. Personnellement, je me suis bien senti dans ce match, physiquement. Mais au final, c’est une contre-performance de notre part. »

L’ancien Diable rouge avait en tout cas du mal à s’expliquer la méforme de son équipe. « Je ne pense pas qu’il y ait un moment de doute, ni un manque d’envie. Personne ne triche dans cette équipe. Ce n’est pas parce que les résultats sont moins bons qu’il faut croire que les joueurs en font moins, ce n’est pas là qu’il faut chercher nos failles. Ce qu’il manque, c’est de l’efficacité devant comme derrière. En début de saison, on faisait mal sur chaque attaque, on était capable de faire le dos rond quand ça allait un peu moins bien, et on piquait l’adversaire presque quand on voulait. On doit essayer de retrouver ça. »