La Chine lance son premier réacteur nucléaire produit localement

Des milliards de dollars d'aide publique ont été versés aux entreprises chinoises pour atteindre cet objectif, une politique qui irrite les partenaires commerciaux de la Chine et a déclenché une guerre commerciale avec les Etats-Unis.

Les travaux pour mettre au point Hualong One ont démarré en 2015 et six autres réacteurs sont actuellement en chantier, en Chine et à l'étranger, a précisé la CNNC.

La Chine dispose de 47 centrales nucléaires d'une capacité totale de 48,75 millions de KW, au troisième rang derrière les Etats-Unis et la France.