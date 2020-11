Une enquête ouverte sur une éventuelle négligence dans la mort de Diego Maradona

Quelques heures après sa mort, l’avocat et ami de Maradona, Matias Morla, a dénoncé jeudi le fait « que l’ambulance a mis plus d’une demi-heure pour arriver à la maison où se trouvait le nº10 ». Il a prévenu qu’il irait « jusqu’au bout ». Mais ni lui ni aucun membre de sa famille n’a encore déposé plainte, a déclaré à l’AFP une source judiciaire.

« L’enquête a été ouverte parce qu’il s’agit d’une personne décédée chez elle et que personne n’a signé son certificat de décès. Cela ne signifie pas qu’il y a des soupçons d’irrégularités », a-t-on indiqué de même source, sous couvert d’anonymat.

Le champion du monde de 1986 est décédé mercredi à 60 ans des suites « d’un oedème pulmonaire aigu secondaire et d’une insuffisance cardiaque chronique exacerbée ». Il se trouvait chez lui à Tigre, localité à 30 km au nord de Buenos Aires, où il résidait depuis le 11 novembre, après être sorti d’une clinique où il avait été opéré six jours plus tôt d’un hématome à la tête.