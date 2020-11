Franz Beckenbauer: «Diego Maradona était un génie qui avait perdu le contrôle de sa vie»

« Il était toujours sympathique et aimable lorsque nous nous rencontrions. Je l’appréciais », a déclaré Beckenbauer. « Il était aimé partout et d’une manière que nous ne pouvons pas imaginer en Allemagne. Ce n’était pas de l’enthousiasme, mais de l’hystérie. Que ce soit en Argentine ou à Naples. »

Lors de son passage en tant que sélectionneur de l’Allemagne, Beckenbauer a affronté Maradona deux fois de suite en finale de la Coupe du monde (1986 et 1990). L’Argentine avait remporté le titre mondial en 1986 avant que l’Allemagne ne prenne sa revanche quatre ans plus tard. « Lors de ces deux finales, Diego était mon plus gros problème. En 1986, il avait atteint son meilleur niveau et était inarrêtable. »