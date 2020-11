Enseignement: Valérie Glatigny confirme que le supérieur pourra organiser certains examens en présentiel

Suite au Comité de concertation de vendredi, la Ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny a annoncé qu’il sera « possible pour les établissements d’organiser certains examens en présentiel en janvier, moyennant le respect de règles sanitaires strictes contenues dans un protocole dédié. »

Valérie Glatigny avait reçu le jeudi 26 novembre les représentants des différents établissements de l’enseignement supérieur pour leur présenter les modalités de la prochaine session de janvier. Ceux-ci avaient appris qu’ils pourraient organiser certains examens en présentiel, sauf décision contraire du comité de concertation ce vendredi.

Concrètement, un maximum de 200 personnes sera autorisé par auditoire ou local, le port du masque obligatoire et ainsi que le respect d’une distance d’1m50. Les établissements devront mettre en place un sens de circulation pour accéder et quitter le local d’examen, qui devra être suffisamment et régulièrement aéré .