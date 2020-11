Musées fédéraux, site historique de Waterloo: les lieux culturels qui rouvrent bientôt

Les musées fédéraux pourront rouvrir leurs portes mardi, le 1er décembre prochain. Ainsi en a décidé vendredi le Comité de concertation. Beaux-arts, Cinquantenaire, Africa Museum, et musée des Sciences naturelles, ainsi que la bibliothèque royale et le planétarium seront ainsi à nouveau accessibles au grand public.

Le Palais des Beaux-Arts rouvre le 1er décembre

Le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles rouvre dès le 1er décembre les trois expositions qui étaient en cours avant sa fermeture, ainsi qu’une nouvelle exposition appelée « Facing Van Eyck. The Miracle of Detail », a-t-il annoncé samedi.

BOZAR rouvrira au public, dès mardi, les expositions « Danser brut », « Hotel Beethoven » et « Philippe Vandenberg. Molenbeek » ainsi qu’une nouvelle exposition : « Facing Van Eyck. The Miracle of Detail ».

Le « BOZAR Bookshop by Walther König » ouvrira également dès mardi aux horaires habituels, soit du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00.

Les protocoles sanitaires existants (port du masque obligatoire, réservation en ligne, régulation du flux de visiteurs, distanciation sociale, désinfection des mains, etc.) resteront en vigueur.

« Si la baisse des chiffres quotidiens de la propagation du coronavirus est encourageante, nous sommes tout à fait conscients que la situation exige toujours une extrême vigilance », a communiqué le musée. « Les services de BOZAR se réjouissent de pouvoir à nouveau accueillir le public et mettent dès lors tout en œuvre pour pouvoir le faire en toute sécurité et le plus confortablement possible ».

Le site historique de Waterloo

La réouverture du site historique de la bataille de Waterloo, sur le territoire de l’entité brabançonne de Braine-l’Alleud, est programmée le week-end prochain, a annoncé samedi sa directrice à l’agence Belga.

Au lendemain de la présentation des nouvelles mesures sanitaires prescrites par le Comité de concertation, les responsables du Mémorial Waterloo 1815 ont décidé de rouvrir au public l’ensemble muséal situé sur le site du champ de bataille, comprenant le musée inauguré en 2015, la butte du Lion, le panorama et la ferme d’Hougoumont.

« Le temps de nous organiser et de disposer des détails organisationnels que doivent encore nous communiquer les autorités fédérales, la réouverture sera effective prochain vendredi, voire samedi », explique Catherine Coste, la directrice du site. Durant la quinzaine précédant les vacances de Noël, l’accès au public sera limité aux mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Lors des congés scolaires de la saison hivernale (Noël et carnaval), l’ouverture deviendra quotidienne. Cette reprise d’activité est jugée essentielle par les responsables du site qui accueille annuellement plus de 160.000 visiteurs.

« Nous estimons déjà globalement à 60 % la perte de recettes occasionnée cette année par la pandémie, notamment en raison de l’absence des touristes étrangers qui constituent une grosse majorité de notre clientèle », conclut Catherine Coste.