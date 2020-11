Cyclocross : Wout Van Aert 3e à Courtrai pour son retour à la compétition, Iserbyt vainqueur

Récompensé par le Trophée du Flandrien de l’année vendredi soir, le coureur de l’équipe Jumbo-Visma avait pris le départ avec des ambitions limitées pour cette reprise un bon mois après sa dernière course sur route au Tour des Flandres le 18 octobre dernier. « Je n’ai pas encore retrouvé mes sensations dans les labourés. Je ne me suis entraîné que quelques fois en cross, je me suis surtout entraîné sur route. C’est bizarre à dire, mais je ne suis pas bien préparé. »

Mais malgré cela, le vainqueur de Milan - Sanremo et des Strade Bianche a longtemps joué pour la gagne ce samedi. Toujours dans le bon coup, il était dans le groupe de tête au moment d’aborder l’avant-dernier tour alors que Michael Vanthourenhout, leader pendant une bonne partie de l’épreuve, devait lâcher prise après une crevaison.

Calé dans la roue d’Eli Iserbyt, Van Aert n’a pas su résister aux accélérations du champion d’Europe dans cet avant-dernier tour. Alors que le Belge s’envolait vers la victoire, le Néerlandais Lars Van der Haar est lui aussi passé à l’attaque dans l’ultime boucle. Pas encore assez brillant pour le suivre, van Aert l’a laissé filer avant de passer par la zone neutre pour changer de vélo. Il franchira finalement la ligne avec 26 secondes de retard.